『エアオプティクス プラス ハイドラグライド 乱視用 ×4箱 コンタクトレンズ 2week 2ウィーク アルコン 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 59分に出品され03月24日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
うるおい成分が追加された「エアオプティクス プラス ハイドラグライド 乱視用」
交換日まで、汚れにくく乾きにくい。つけた瞬間のうるおいが1日中続くレンズです。
遠近両用 ボシュロム バイオトゥルー ワンデー マルチフォーカル 30枚 3箱 Biotrue 1day Multifocal 1日交換 1日使い捨て 高含水 コンタクトレンズ 終日装用
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コンタクトレンズ1DAY エルコンワンデーモイスチャー 30枚×6箱 送料無料 1日使い捨て / ONE DAY
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落札価格8239円
688 入札履歴
終了
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