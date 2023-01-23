『エアオプティクス プラス ハイドラグライド 乱視用 ×4箱 コンタクトレンズ 2week 2ウィーク アルコン 送料無料【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 59分に出品され03月24日 16時 59分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 うるおい成分が追加された「エアオプティクス プラス ハイドラグライド 乱視用」

交換日まで、汚れにくく乾きにくい。つけた瞬間のうるおいが1日中続くレンズです。