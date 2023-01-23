『YBike クルーズ 3輪キックスクーター K20807834【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 00時 56分に出品され04月04日 00時 56分に終了予定です。即決価格は8,239円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
小さなお子様でも安心して乗れる3輪キックスクーターです。
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落札価格8239円
924 入札履歴
終了
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