『光ファイバー HDMI ケーブル 10M， UGOMI ファイバーHDMI 4K60Hz 光速 HDMI2.0b サポート18Gbps， A【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 14時 25分に出品され04月01日 14時 25分に終了予定です。即決価格は8,238円に設定されています。現在191件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

光ファイバー HDMI ケーブル 10M， UGOMI ファイバーHDMI 4K60Hz 光速 HDMI2.0b サポート18Gbps， A



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 18.90 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。