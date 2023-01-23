『ファイテンphiten 限 定 品 チタン 天然石 パワーストーン ブレスレット オニキス 赤メノウ 8mm 長さ約18?23cm 金属アレ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 15時 36分に出品され03月08日 15時 36分に終了予定です。即決価格は8,236円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[ファイテン]phiten [限 定 品] チタン 天然石 パワーストーン ブレスレット オニキス 赤メノウ 8mm 長さ約18?23cm 金属アレルギー 対応



【商品説明】

・【 メンス゛ レテ゛ィース フ゛レスレット 日本製 健康ブレスレット スポーツ 肩こり 健康ブレスレット ファイテンブレスレット phiten チタンブレスレット 金属アレルギー 対応 チタンブレス メンズ レディース アレルギー 純チタン ブレス 腕輪 金属アレルギー対応 】

・専用のジュエリーポーチに入れてお届けします。

・?【ファイテン×ケンコージャパン 当 社 限 定 ! コラボ商品】?ケンコージャパンは当社運営の皆様の健康をサポートする商品をお取り扱いしているショップです。

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【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 13.40 cm

奥行 : 17.60 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。