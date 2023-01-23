『キャプテンスタッグ スピーディー300UV用スクリーンパネル M-3194【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 20時 51分に出品され04月13日 20時 51分に終了予定です。即決価格は8,226円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
キャプテンスタッグ スピーディー300UV用スクリーンパネル M-3194
商品コード：16058581306
型番：M-3194
サイズ：300×300×H187cm
カラー：透明
サイズ:(約)300×300×H187cm
収納サイズ(約):54×15×15cm
重量:(約)2.0kg
材質:ウォール: ポリエステル150D(PU1，000mm防水)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ
原産国:中国
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落札価格8226円
919 入札履歴
終了
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