『当日発送品 日本語説明書付 INTEX インテックス クリスタルクリアー フィルターポンプ カートリッジ付 循環ポンプ 3ｍ 4.5m フレームプール プール も販売中【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 06分に出品され05月05日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名

インテックス INTEX ・型番：28637J

クリスタルクリア・カートリッジフィルターポンプ 循環器です。



商品内容

・日本語説明書

・フィルターポンプ循環器本体

・フィルターカートリッジ １個

（※フィルターカートリッジは本体に内蔵されております。）

・ホース



INTEXのハイドロ・エアーレーション・テクノロジー：AGPプールに変化をもたらす革新的なウォーターエアレーション技術

・水の循環と、ろ過処理の改善

・水質改善

・マイナスイオンの発生【AGPプールで使用可能です。】



商品説明

・最大22700リットル（6000gal）までの容量、INTEX 製AGPプールでの使用可能。

・ポンプ流用量：3785／時間（60Hz）2839／時間（50Hz）

・簡単な取付、簡単なお手入れ

・交換式フィルターカードリッジタイプA使用

・PSE対応 100V 50／60Hz

・ハイドロ・エアーレーション・テクノロジー用接続部品を付属



注意事項

※輸入品のため外箱に輸送保管中の破れ、へこみ、汚れ等がある場合がございます。（中の商品には影響ございません）

※商品外箱段ボールに伝票を張りお送りさせて頂きますのでご了承ください。