『当日発送品 日本語説明書付 INTEX インテックス クリスタルクリアー フィルターポンプ カートリッジ付 循環ポンプ 3ｍ 4.5m フレームプール プール も販売中【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 06分に出品され05月05日 17時 06分に終了予定です。即決価格は8,225円に設定されています。現在458件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名
インテックス INTEX ・型番：28637J
クリスタルクリア・カートリッジフィルターポンプ 循環器です。
商品内容
・日本語説明書
・フィルターポンプ循環器本体
・フィルターカートリッジ １個
（※フィルターカートリッジは本体に内蔵されております。）
・ホース
INTEXのハイドロ・エアーレーション・テクノロジー：AGPプールに変化をもたらす革新的なウォーターエアレーション技術
・水の循環と、ろ過処理の改善
・水質改善
・マイナスイオンの発生【AGPプールで使用可能です。】
商品説明
・最大22700リットル（6000gal）までの容量、INTEX 製AGPプールでの使用可能。
・ポンプ流用量：3785／時間（60Hz）2839／時間（50Hz）
・簡単な取付、簡単なお手入れ
・交換式フィルターカードリッジタイプA使用
・PSE対応 100V 50／60Hz
・ハイドロ・エアーレーション・テクノロジー用接続部品を付属
注意事項
※輸入品のため外箱に輸送保管中の破れ、へこみ、汚れ等がある場合がございます。（中の商品には影響ございません）
※商品外箱段ボールに伝票を張りお送りさせて頂きますのでご了承ください。
アスベル ゴミ箱 フタ付 密閉プッシュ式 資源ゴミ横型3分別ワゴン グレー 61×35×54cm A6709
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落札価格8225円
458 入札履歴
終了
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