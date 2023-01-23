『サンライン (SUNLINE)スプリットザック SFB-1001 ブラック 約24リットル(W28cm×D17cm×H52cm 上部:約18【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 07時 00分に出品され03月14日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,203円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サンライン (SUNLINE)スプリットザック SFB-1001 ブラック 約24リットル(W28cm×D17cm×H52cm 上部:約18



【商品説明】

・カラー:ブラック

・サイズ:約24リットル(W28cm×D17cm×H52cm 上部 約18リットル /下部 約6リットル)

・素材:ポリエステル・PVC



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 37.50 cm

奥行 : 57.90 cm

重量 : 960.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。