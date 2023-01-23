『Columbia コロンビア SOLDIER AVENU 30L BACK PACK ソルジャーアベニュー30Lバックパック リュック デイパック 撥水 B4 PC収納 PU8390 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 03時 41分に出品され04月01日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品：Columbia(コロンビア) SOLDIER AVENUE 30L BACK PACK(ソルジャーアベニュー30Lバックパック) PU8126
ポイント：・デイリーから通勤・通学など幅広くマルチに活躍するミリタリーが魅力の30Lバックパック。・耐久性あるバリスティックを使用。・素材にコロンビア独自開発の撥水機能「オムニシールド」テクノロジーを施しており、水や汚れをしっかりと弾きます。・チェストベルト付き。・背面にはクッション性あるメッシュ素材を使用し快適な背負い心地。・B4サイズ対応。・背面からメインコンパートメントとメインコンパートメント内のパッド入りポケットにアクセス出来るので便利。・PCポケット、傘/ボトル用スリーブを装備。・小物収納の仕分け可能なポケット配置。
容量：30L
サイズ：H51×W29×D20cm
ショルダーベルト：約43〜83cm
重量：約1220g
素材：1680D Ballistic Nylon(ナイロン100%)
ポケット：[外側]ファスナーポケット×1、スナップボタン式ポケット×1、フラップポケット×1、オープンポケット×2 [内側]オープンポケット×6、ペンホルダー×1、傘/ボトル用スリーブ×1
カラー：Black、West Sand
生産国：ベトナム
Omnpak リュック メンズ リュックサック 17.3インチ大容量 ビジネスリュック バックパック 耐衝撃 盗難防止ロック USBポート
¥ 8192
エースジーン ショルダーバッグ 撥水加工 B510インチタブレット対応 軽量 ホバーライトクラシック メンズ ブラック
¥ 8191
HYP トートバッグ ダークブラウン / A4サイズ ビジネスバッグ 大容量サイズ (エコバッグ付き)
¥ 8191
リネーム ショルダーバッグ 本革 レザー シンプル コンパクト RSL20080 ブラック
¥ 8191
ディッキーズ FRAMEロゴ バックパック DK FRAME LOGO BACK PACK ブラック杢
¥ 8191
ピークスピーク レザーリュック YS-9106 レディース キャメル
¥ 8191
カンゴール KANGOL リュック リュックサック デイパック メンズ レディース A4 KGSA-BG0155 (ブラック)
¥ 8191
キプリング Kipling SEOUL 15インチ対応 PCバッグ パソコンバッグ B4 バックパック リュックサック グリーンモス [レディース] KI5210 88D Green moss
¥ 8190
イザック リュック LIMONTA A4リュック Mサイズ レディース 2001206 ライトグリーン (82)
¥ 8190
本革 メッセンジャーバッグ ショルダーバッグメンズ 斜めがけ 2way 耐久 ビジネスバッグ 通勤バッグ カバン 牛革 通勤通学 カジュアル アウトドア
¥ 8190
Laptop Bag for Women， 15.6 inch Computer Briefcase Sleeve Case， Large Water-resistant Cute Messenger Work Tote Bible with Crossbody Shoulder Strap Gif
¥ 8190
Fresh Twist Touchscreen Purse by Save the Girls - Lightweight RFID Protecte 並行輸入品
¥ 8190
Junlion Cow スリムバックパック ガールズ スクールバッグ カレッジデイパック 旅行リュックサック
¥ 8190
JUSTGOGO Korean KPOP Stray Kids Backpack FELIX Daypack Laptop Bag School Bag Mochila Bookbag
¥ 8190
Blueangle Fiery Azure ドラゴンプリント コンピューターバックパック - 軽量スクールバッグ US サイズ: 16x11.4x6.9 inch
¥ 8190
ZOMAKE 小型ハイキングバックパック 25L 軽量 トラベルバックパック パッカブルバックパック デイパック レディース メンズ， 旅行用バックパック。， レッド， S
¥ 8190
ノートパソコン用バッグ 女性用 15.6インチ 防水 軽量 レザー ラップトップ トートバッグ レディース プロフェッショナル ビジネス オフィス ワークバッグ ブリ
¥ 8190
ORIDOOR Little Girls Cute Ballet Dance Duffel Bags Tutu Dress Dance Backpa
¥ 8190
落札価格8193円
93 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！