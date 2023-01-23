『Columbia コロンビア SOLDIER AVENU 30L BACK PACK ソルジャーアベニュー30Lバックパック リュック デイパック 撥水 B4 PC収納 PU8390 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 03時 41分に出品され04月01日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,193円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品：Columbia(コロンビア) SOLDIER AVENUE 30L BACK PACK(ソルジャーアベニュー30Lバックパック) PU8126

ポイント：・デイリーから通勤・通学など幅広くマルチに活躍するミリタリーが魅力の30Lバックパック。・耐久性あるバリスティックを使用。・素材にコロンビア独自開発の撥水機能「オムニシールド」テクノロジーを施しており、水や汚れをしっかりと弾きます。・チェストベルト付き。・背面にはクッション性あるメッシュ素材を使用し快適な背負い心地。・B4サイズ対応。・背面からメインコンパートメントとメインコンパートメント内のパッド入りポケットにアクセス出来るので便利。・PCポケット、傘/ボトル用スリーブを装備。・小物収納の仕分け可能なポケット配置。

容量：30L

サイズ：H51×W29×D20cm

ショルダーベルト：約43〜83cm

重量：約1220g

素材：1680D Ballistic Nylon(ナイロン100%)

ポケット：[外側]ファスナーポケット×1、スナップボタン式ポケット×1、フラップポケット×1、オープンポケット×2 [内側]オープンポケット×6、ペンホルダー×1、傘/ボトル用スリーブ×1

カラー：Black、West Sand

生産国：ベトナム

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Columbia

コロンビア



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