『ユニ・チャーム ペット 銀のスプーンパウチ 総合栄養食 2種のアソートまぐろ／まぐろ・かつおにささみ入り 55g×4袋 1ケース30個セット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 09時 47分に出品され05月01日 09時 47分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 たっぷりの身とうまみで抜群のおいしさを実現。毎日の食事にも最適な栄養バランスの総合栄養食