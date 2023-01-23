『キヤノン ハイパワーフラッシュ HF-DC2 返品種別A【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 08時 20分に出品され03月15日 08時 20分に終了予定です。即決価格は8,184円に設定されています。現在218件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：お取り寄せ/お届け：約2週間/2011年12月 発売/※PowerShotS/Aシリーズの撮影モードMは使用不可スレーブ機能を利用して発光する外付ストロボ対応IXYシリーズ：430F、420F、1、3、220F、600F、600F×Samantha Thavasa Petit Choice、51S、32S、410F、210F対応PowerShotシリーズ：G15、S110、SX260 HS、SX500 IS、SX160 IS、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、S100、SX150 IS、A3300 IS、SX230 HS、A2200、A1200、S95、G12/[HFDC2]