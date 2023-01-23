『MOEBE ムーベ フレーム A4 オーク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 57分に出品され03月29日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOEBE ムーベ フレーム A4 オーク
【商品説明】
・【カラー】オーク(ナチュラル)
・【サイズ】H31.7 x L23.2 x W1.2 cm
・【原産国】デンマーク
・【材 質】オーク材(無塗装)・アクリル・ゴム
・【重 量】約410g
【サイズ】
高さ : 1.70 cm
横幅 : 23.50 cm
奥行 : 32.40 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8183円
149 入札履歴
終了
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