『MOEBE ムーベ フレーム A4 オーク【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 57分に出品され03月29日 11時 57分に終了予定です。即決価格は8,183円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOEBE ムーベ フレーム A4 オーク



【商品説明】

・【カラー】オーク(ナチュラル)

・【サイズ】H31.7 x L23.2 x W1.2 cm

・【原産国】デンマーク

・【材 質】オーク材(無塗装)・アクリル・ゴム

・【重 量】約410g



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 23.50 cm

奥行 : 32.40 cm

重量 : 510.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。