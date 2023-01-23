『キャットケージ 猫 ケージ 家庭用大型猫 ケージ 3段層 折りたたみキャットケージ 別荘 猫用ケージ ケージ 猫 猫用品を収納できます付き ゲージ 猫2階【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 11時 09分に出品され03月18日 11時 09分に終了予定です。即決価格は8,177円に設定されています。現在694件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 自分で組み立てる必要がある

サイズ：縦106*幅91*高さ106 cm

至尊金具：滑り止めマット、タラップ、猫小屋‘猫ハンモック、猫砂鉢、ペットボウル、結束バンド、ハンマー