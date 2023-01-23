『オークリー フライトジャケット サングラス 交換レンズ プリズム 102-899-022 OAKLEY FLIGHT JACKET スポーツサングラス PRIZM TRAIL TORCH【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 13時 19分に出品され03月05日 13時 19分に終了予定です。即決価格は8,176円に設定されています。現在334件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブランド ： オークリー / OAKLEY



カテゴリー ： スポーツ サングラス 交換レンズ



型番 ： 102-899-022



モデル ： FLIGHT JACKET / フライトジャケット



レンズ/可視光線透過率/機能 ： PRIZM TRAIL TORCH プリズムトレイルトーチ / 35% / UVカット



付属品 ： マイクロバック



備考 ： -



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