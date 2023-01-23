『エレコム リュック 3Way offtoco オフトコ PCバックパック リミテッドカラーモデル ラテブラウン BM-OF04BR【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 19時 54分に出品され04月13日 19時 54分に終了予定です。即決価格は8,163円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【 仕様 】 外寸：幅270mm×奥行105mm×高さ390mm ※ハンドル・ショルダーベルト部含まず 参考収容寸法：バッグ本体内寸:幅245mm×奥行87mm×高さ360mm、PC収納部内寸:幅230mm×奥行28mm×高さ315mm、ボトル収納部内寸:幅65mm×奥行65mm×高さ210mm ポケット数：上部収納スペース(内側:ポケット×2、ファスナーポケット×1、PCポケット×1)、前面収納スペース(内側:ポケット×1)、右側面収納口×1、左側面ボトル収納口×1、背面ショルダー収納口×1、隠し背面ポケット×1 カラー：ラテブラウン 材質：〔表面・裏面〕ポリエステル(撥水) 重量：約695g【 説明 】 休日に持って出かけたくなる“off toco”バックパックのリミテッドカラーモデルです。 少しくすませたやわらかな色合いの表生地と、爽やかなパステルカラーの内生地を採用したバイカラー?

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