『Mil-Tec スリーピングバッグ 寝袋 シェラフ マミー型 中綿ホローファイバー2層式 - WOODLAND Camo 迷彩【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 07時 20分に出品され04月25日 07時 20分に終了予定です。即決価格は8,152円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mil-Tec スリーピングバッグ 寝袋 シェラフ マミー型 中綿ホローファイバー2層式 - WOODLAND Camo 迷彩
【商品説明】
・使用可能限界温度(EXTREME):-10 冬山での使用に対応した保温性に優れたモデル
・本体サイズ：225x80x50cm / 収納時：45x45x68cm / 重量：約2000g
・軽量コンパクトで保温性に優れたマミー型スリーピングバッグです。中綿が2層式で保温性に優れています。
・開閉場所が自由なつまみ・スライダーが2個付いたカラー付き２ウェイジッパー
・頭部はドローコードと外気の進入を阻止するカラー付き一体型フード。ジッパーの末端にはベルクロ止めのカバー付き。携帯用収納袋付属
【サイズ】
高さ : 24.30 cm
横幅 : 26.20 cm
奥行 : 39.10 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8152円
614 入札履歴
終了
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