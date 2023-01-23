『バッファロー USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD 2TB ブラック HD-LE2U3-BB【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 05時 24分に出品され05月16日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バッファロー USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD 2TB ブラック HD-LE2U3-BB



【商品説明】

・USB3.2(Gen.1)対応外付けHDD 2TB ブラック

・【サイズ(:幅×高さ×奥行)】114×33×171mm※本体のみ(突起部除く) 【質量】約900g

・【容量】2TB

・【対応】USB端子搭載のWindowsパソコン、USB端子搭載のMAC(Intelプロセッサー搭載機のみ)

・【接続規格】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 21.50 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。