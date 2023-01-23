『An Introduction to Child Development (SAGE Foundations of Psychology series)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 15時 30分に出品され03月15日 15時 30分に終了予定です。即決価格は8,131円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【お取り寄せ・キャンセル不可の商品】：2週間~4週間でお届け ／ ISBN-13 : 9781412911153 ／ 出版社 : Sage Publications Ltd ／ ページ数 : 424 ／ 発売日 : 2009/3/12 ／ タイトル : An Introduction to Child Development (SAGE Foundations of Psychology series) ／ 発送方法：こちらの商品はご注文後に海外からお取り寄せいたしますので、お届けまで2週間~4週間のお時間を頂戴しております。最大4週間までかかる場合がございますので、お急ぎの方・発送の催促される方は購入をご遠慮ください。ご注文後に弊社の国内配送センターへ取り寄せし、検品・再梱包して「レターパック・クリックポスト」にてお客様へお送りいたします。 ／ 注文後のキャンセルについて：注文後にはリアルタイムで海外に注文が入りますので、注文後には原則的にキャンセルすることが出来ません。注文する際にはくれぐれも慎重に行ってください。
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落札価格8131円
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