『カバロ シンセティックショートブーツ 267610001172 ブラック 37.0 並行輸入品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 21分に出品され03月26日 07時 21分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カバロ シンセティックショートブーツ 267610001172 ブラック 37.0 並行輸入品



【商品説明】

・サイズ:35(22.5cm)

・メイン素材:合成皮革



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 30.80 cm

奥行 : 31.80 cm

重量 : 1.12 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。