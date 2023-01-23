『Due Felice Cat Surgery Recovery Suit Small Dog Surgical Recovery Onesie Pet【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 10時 02分に出品され03月22日 10時 02分に終了予定です。即決価格は8,128円に設定されています。現在591件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Due Felice Cat Surgery Recovery Suit Small Dog Surgical Recovery Onesie Pet After Surgery Wear for Female Male Cat Doggy Pink Plaid/Lブランド：Due Felice商品サイズ：L(Back Length:13.3""/34cm; Chest:16.3""/41cm）高さ：1.9 cm横幅：20.4 cm奥行：24 cm 商品番号：S190403-pink plaid-L色：Pink Plaid-Button Switch素材：