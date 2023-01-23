『フェイト/エクストラ CCC 通常版 (特典無し) - PSP【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月14日 09時 51分に出品され05月14日 09時 51分に終了予定です。即決価格は8,114円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 初回封入特典特製描き下ろしステッカー同梱

・新品未開封