『Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 6x30WP ポロプリズム 6倍30口径 防水 020395【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 23時 24分に出品され03月13日 23時 24分に終了予定です。即決価格は8,112円に設定されています。現在566件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 ultraVIEW 6x30WP ポロプリズム 6倍30口径 防水 020395



【商品説明】

・100m先の視野 : 145.1m

・ひとみ径 : 5mm

・メーカー型番 : 020395

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・レンズコート : マルチコート

・倍率 : 6倍

・実視界 : 8.3

・対物レンズ有効径 : 30mm



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 17.90 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 710.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。