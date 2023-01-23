『弘益 ファミリア キッズテーブル ナチュラル FAM-T60(NA)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 22時 16分に出品され03月22日 22時 16分に終了予定です。即決価格は8,108円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

弘益 ファミリア キッズテーブル ナチュラル FAM-T60(NA)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 64.00 cm

奥行 : 66.00 cm

重量 : 7.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。