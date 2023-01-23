『GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 20時 57分に出品され04月14日 20時 57分に終了予定です。即決価格は8,088円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GP (ジーピー) 野球 室内用 バッティングネット 夜間 雨の日の練習に H160 x W130 x D50cm 46365
【商品説明】
・サイズ：H160xW130xD50cm
・特長1：奥行きわずか50cmの超薄型ネット
・特長2：二重ネット構造による高い衝撃吸収力
・特長3：ネット下部のボールポケットで集球ラクラク
・用途：室内でのバッティング練習
【サイズ】
高さ : 8.50 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 82.00 cm
重量 : 3.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Yanase YMB-100 87cm 1，000g平均 重量複合バット
¥ 8086
SP-SG 少年 中学 高校 プロ野球バッティング指導用 素振り修正巻き付きトレーニングバット ＳＰＦ＆山本
¥ 8086
VW ゴルフ5 ゴルフ6 ジェッタ 用 ウォーター ポンプ 1KBLG 1KBMY 1KCAX 1KCAV 1KCAX 1KCAV 1KBLG 1KC
¥ 8086
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ブルー 89cm フィンガーノックバット KB-89HRB
¥ 8086
バット ハイゴールド(Hi-GOLD) ブラック×シルバー 91cm フィンガーノックバット KB-91HBK
¥ 8086
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット レッド 89cm フィンガーノックバット KB-89HAR
¥ 8086
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット イエロー 86cm 内野向けノックバット KB-86H
¥ 8086
AKOZLIN 野球練習ネット 折り畳み式 ティーバッティング ネット 野球ネット 野球 ティーネット Baseball Net 打撃 投球
¥ 8085
AKOZLIN 野球練習ネット バッティングティー付き 折り畳み式 野球ネット 野球 ティーネット Baseball Net 投球練習 組立
¥ 8085
野球用トレーニングバット SSK(エスエスケイ) 野球 トレーニングバット 木製 リーグチャンプ TRAINING SBB7027F レッド×ホワイト 85cm 坂本
¥ 8084
野球 夜間練習用 軟式 ナイトボールM号 2ダース（24個入り） 暗い場所での練習に フィールドフォース
¥ 8082
フィールドフォース 野球 インパクトスウィングバット ウェイトリング200g付属 FTJB-65
¥ 8082
防球ネット 野球防球ネット 野球ネット 切り替えネット 9ｘ3.6ｍ バッティングゲージ替えネット
¥ 8082
フィールドフォース 半円形バッティングネット FBN-2421HN
¥ 8081
DESCENTE デサント 野球 バックパック ENWH エンジ×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 8081
DESCENTE デサント 野球 バックパック NVWH ネイビー×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 8081
ローリングス(Rawlings) 野球用 バット 硬式・軟式兼用 ノック用 コンボジットファンゴ FUNGO 2021 BHW0CF ナチュ
¥ 8079
ローリングス(Rawlings) 野球用 バット 硬式・軟式兼用 ノック用 コンボジットファンゴ FUNGO 2021 BHW0CF ナチュ
¥ 8079
落札価格8088円
525 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！