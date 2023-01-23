『サンハヤト 電子部品メーカーが本気で作った スマホの熱が5℃下がる“冷却ケース HEATSINK-5℃ Cool(i【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 18時 17分に出品され04月14日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,086円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 サンハヤト 電子部品メーカーが本気で作った スマホの熱が5下がる“冷却ケース HEATSINK-5 Cool(i