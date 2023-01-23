『最大42%★10/29限定 エースジーン ace.GENE フレックスライトフィット フレックスライト FLEX LITE Fit ショルダーバッグ 斜めがけバッグ メンズ ACEGENE 54552【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 12時 31分に出品され04月13日 12時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在280件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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主素材:コーデュラナイロン210dnブロックリップPU加工副素材:牛革型押し/PVCサイズ:約 W190×H260×D80（mm）ハンドル:高さ 約 30（mm）ショルダーストラップ:長さ 約 890〜1420（mm）×幅 約 25（mm）［当店計測によるサイズ］重量:約 340グラム（ショルダーストラップ含む）容量:約 3L生産国：中国



【外側】ジップポケット(L)×1 [ ポケット(S)×1、ペンホルダー×2 内蔵 ]、ポケット(L)×1【内側】ポケット(L)×2、ポケット(M)×1、ジップポケット(L)×1、メッシュポケット(M)×1【付属品】ショルダーストラップ×1

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