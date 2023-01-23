『ローリングス Rawlings 野球 少年軟式グローブ オールラウンド用 ジュニア HYPER TECH R9 SERIES L GJ2FR9N8L【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 07時 29分に出品され03月03日 07時 29分に終了予定です。即決価格は8,051円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：RY ( ロイヤル )、B ( ブラック )
サイズ：L
利き手：右投げ用 ( LH )、左投げ用 ( RH )
素材：
表革/天然皮革
裏革/共革
機能：
イージーヒンジ28/小指部付け根のヒンジ部分を改良することでグラブが閉じやすくなり、キャッチングスピードが上がるため、操作性が向上します。
ハイフレックスパッド/土手芯に切込みデザインを入れることで、親指の動きがスムーズになり、イージーヒンジとの相乗効果により、即使用のキャッチングを可能にします。
VPAD_GJ2FR/硬くなったボールの捕球時の衝撃緩衝、グラブのへたりを抑制するために、表革裏面のDUAL PALM機能に加え平裏部裏面にもパッドを設置。また、Vパッド+1に改良することで3本指の力をロスなく捕球力に変える。
デュアルパームテック+V PAD
PULL LACE(プルレース)3
原産国：ベトナム
検索ワード：少年軟式グローブ ジュニアグローブ ジュニアグラブ 軟式 グローブ グラブ
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落札価格8051円
304 入札履歴
終了
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