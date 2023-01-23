『ミズノ 野球 硬式トレーニンググラブ グローブ 内野手用1 グローバルエリート トレーニング 1AJGT26000【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 42分に出品され04月01日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 硬式用 グローバルエリート トレーニング【トレーニング：内野手用(1)】



当て捕りと捕球の両方がトレーニング可能に！



素材

受球面・背面：クレストハイド（天然皮革：牛革）



ポジション

トレーニング：内野手用(1)



カラー

ブラック×ゴールド(0950)



タイプ

右投げ用/右利き