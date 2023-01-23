『TKG (Total Kitchen Goods) AKY10 SA18-0経木差 3段【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 21時 21分に出品され03月20日 21時 21分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
幅×奥行×高さ(mm)
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落札価格8048円
195 入札履歴
終了
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