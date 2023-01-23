『Kenko 携帯テレビ ワンセグTV/AM・FMラジオ KR-006AWFT 3インチ液晶 FM/AM/ワイドFM対応 ACアダプタ/乾電池使用【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 12時 40分に出品され03月31日 12時 40分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「Kenko ポケットワンセグTV KR-006AWFT」は、手のひらサイズでいつでもどこでも持ち運ぶことができるワンセグTV、ワイドFM受信機能搭載のAM・FMラジオです。内蔵スピーカー搭載でイヤホンを差さなくてもそのまま使用することができます。ACアダプター・単3形乾電池両方使用可能電源は、ACアダプター・単三型乾電池の両方を使用することができるので、自宅でも外出時でも視聴が可能です。 (駆動時間:イヤホン使用時 / ラジオモード:約19時間 テレビモード:約12時間、スピーカー使用時 / ラジオモード:約16時間 テレビモード:約10時間)液晶画面で、ひと目でわかる選局表示。3インチの液晶画面を搭載。テレビを鑑賞することはもちろん、ラジオの選局画面も大きく見やすい表示がされるので迷いません。簡単ボタン操作でテレビもラジオも楽しめます。操作はすべてボタンで行うので、どなたでも直感的でわかりやすい操作が可能です。
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落札価格8047円
301 入札履歴
終了
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