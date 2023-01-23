『プリシラ オールウィッグ クラシカルボブ A-664 耐熱 TNC・ナチュラルカラー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 10時 38分に出品され03月23日 10時 38分に終了予定です。即決価格は8,021円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プリシラ オールウィッグ クラシカルボブ A-664 耐熱 TNC・ナチュラルカラー



【商品説明】

・【新ファイバー・伸縮キャップ】 国内メーカー製耐熱ファイバー100％

・お手軽にイメージチェンジ

・つむじから前:約19cm つむじから後:約30cm 人工スキン:有 自毛をまとめるオールウィッグネット(黒)付属 ウィッグのタイプ:オールウィッグ(フルウィッグ)



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 14.40 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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TNC・ナチュラルカラー