『flexi フレキシリード New Classic コード 8m (S， 黒) 並行輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 19分に出品され03月20日 22時 19分に終了予定です。即決価格は7,996円に設定されています。現在865件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
flexi フレキシリード New Classic コード 8m (S， 黒) 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 19.40 cm
奥行 : 19.60 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7996円
865 入札履歴
終了
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