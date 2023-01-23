『【2023 最新改良】HoneyGuaridan 多頭飼い 自動給餌器 猫 大中犬用 6.5L大容量 スマホ遠隔式 wifi接続 自動餌やり器 ペット給餌器 自動えさやり【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 11時 26分に出品され04月05日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,980円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【スマホ遠隔操作】2023新登場のHoneyGuaridan多頭飼い自動給餌器、従来のボタン設定給餌計画に基づいてアップグレード、給餌時間と給餌回数をスマートフォンで設定できます、シンプルで便利、速い。家にいても外にいても、スマートフォンアプリでいつでもどこでもペットに餌をやることができます、ペットの食事を心配しなくなります。2.4GHzネットワークのみ対応。

【多頭動物の同時給餌】本自動餌やり器は、2ウェイディスペンサーと304ステンレスボウル×2個付き。このユニークなデザインは、同時に複数のペットに餌を与えることができます、ペットがケンカすることもありません、スペースとお金を節約する。1頭の場合はシングルポット自動給餌機に変換できます。複数のペットまたは1匹のペットを飼っている家族に最適。

【6.5L大容量 定?定量】本体内部に6.5Lの大容量タンクが付いており、2.4Kgのペットフードを収納可能。1日6食まで設定できます、1食で 1-48単位まで設定でき、1単位は約6gです。設定された時間に定義された量の食品を提供します、ペットは良い食習慣を身につけることができるだけではありません、体重減少にも役立ちます。猫餌やり