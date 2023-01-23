『Mwpo キャットタワー かわいい おしゃれ 猫タワー スロープ 爪とぎ 運動不足 省スペース ペット用品 コンパクト 据え置き グリーン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 00時 11分に出品され03月17日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,979円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mwpo キャットタワー かわいい おしゃれ 猫タワー スロープ 爪とぎ 運動不足 省スペース ペット用品 コンパクト 据え置き グリーン
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 20.50 cm
横幅 : 52.50 cm
奥行 : 53.79 cm
重量 : 9.25 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7979円
956 入札履歴
終了
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