『Field to Summit 250サイズテント用メッシュテントスクリーン 250MS 蚊帳のみ簡易テント オプション 開閉可能【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 41分に出品され03月16日 19時 41分に終了予定です。即決価格は7,978円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Field to Summit 250サイズテント用メッシュテントスクリーン 250MS 蚊帳のみ簡易テント オプション 開閉可能



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 14.30 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 43.90 cm

重量 : 2.21 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。