『Cheerble 犬ボール 犬おもちゃ 電動ボール 光るボール 自動動き＋揺れ＋バウンド機能 3インタラクティブモード選択可能 天然ゴム製【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 20時 15分に出品され04月28日 20時 15分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※お買い物ガイドをご覧いただいた上でご購入頂きますようお願い致します。
【商品名】
Cheerble 犬ボール 犬おもちゃ 電動ボール 光るボール 自動動き＋揺れ＋バウンド機能 3インタラクティブモード選択可能 天然ゴム製
【サイズ】
高さ : 8.70 cm
横幅 : 8.80 cm
奥行 : 9.00 cm
重量 : 300.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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70 入札履歴
終了
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