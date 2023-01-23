『Cheerble 犬ボール 犬おもちゃ 電動ボール 光るボール 自動動き＋揺れ＋バウンド機能 3インタラクティブモード選択可能 天然ゴム製【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 20時 15分に出品され04月28日 20時 15分に終了予定です。即決価格は7,972円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品名】

Cheerble 犬ボール 犬おもちゃ 電動ボール 光るボール 自動動き＋揺れ＋バウンド機能 3インタラクティブモード選択可能 天然ゴム製



【サイズ】

高さ : 8.70 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。