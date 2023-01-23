『ムーンスター ライフスタイル スニーカー FINE VULCANIZED/BLUCH 〔ブラッシュ〕 国産 ヴァルカナイズ製法 ナチュラル【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 03時 32分に出品され04月08日 03時 32分に終了予定です。即決価格は7,967円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ムーンスター ライフスタイル スニーカー FINE VULCANIZED/BLUCH 〔ブラッシュ〕 国産 ヴァルカナイズ製法 ナチュラル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.19 cm

横幅 : 16.00 cm

奥行 : 34.04 cm

重量 : 1.07 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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VULCANIZED/BLUCH

〔ブラッシュ〕

国産

ヴァルカナイズ製法

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