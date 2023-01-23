『Tihebeyan 防塵スピーカーグリル布生地 軽量 ソフト 170 cm x 50 cm スピーカー用メッシュ布保護ステレオグリ 並行輸入品【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 55分に出品され03月30日 20時 55分に終了予定です。即決価格は7,965円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名: Tihebeyan 防塵スピーカーグリル布生地 軽量 ソフト 170 cm x 50 cm スピーカー用メッシュ布保護ステレオグリルカバー スピーカー用， Tihebeyanoxrhmg58w1-01 Tihebeyan Dustproof Speaker Grill Cloth Fabric， Light&Soft 170 cm x 50 cm Speaker Mesh Cloth Protective Stereo Grille Cover for Speaker(Black)

ブランド: Tihebeyan

商品サイズ: Large

高さ: 25cm

横幅: 22cm

奥行: 4cm

重量: 191g

商品番号: Tihebeyanoxrhmg58w1-01

色: Black