『Kinzou ビジネスバッグ メンズ ビジネスマン 就活 通勤 出張 大容量 2way ＰＵレザー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 12時 46分に出品され03月19日 12時 46分に終了予定です。即決価格は7,964円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kinzou ビジネスバッグ メンズ ビジネスマン 就活 通勤 出張 大容量 2way ＰＵレザー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 43.20 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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