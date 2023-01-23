『StarTech.com 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト 角度調節機能付き 盗難防止機構 37インチから75インチTVに対応 VESAマウ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 03時 14分に出品され03月29日 03時 14分に終了予定です。即決価格は7,951円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

StarTech.com 薄型液晶テレビ壁掛け金具 チルト 角度調節機能付き 盗難防止機構 37インチから75インチTVに対応 VESAマウ



【商品説明】

・-10から+5のチルト機能で最適なビュー調整が可能

・37インチから75インチのテレビを壁面に設置し省スペースを実現(互換VESAマウントを使用し、曲面テレビにも対応)

・40kgの積載に対応する高耐久性スチールマウント(組み立て時に工具不要)

・壁からの張り出し部分を51mmに抑える薄型設計

・施錠可能な安全棒でテレビを支え、盗難防止機能を提供(パッドロックが必要)



【サイズ】

高さ : 6.35 cm

横幅 : 22.86 cm

奥行 : 97.79 cm

重量 : 4.72 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。