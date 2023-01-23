『スピケア VOSマスク 10枚入り1箱【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 14時 54分に出品され03月25日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 肌再生に特化した治療系スキンケア

水光注射マスク

“ヒト臍帯血細胞順化培養液”

天然美容針300本を配合！



お肌の気になる部分にアプローチ！



シワ たるみ 美白 保湿 毛穴

小顔 輪郭矯正 リフトアップ 肌活性化

肌再生作用 抗酸化作用 免疫活性 色素沈着抑制