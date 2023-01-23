『ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール 直【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 19時 56分に出品され04月26日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,921円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ササキ(SASAKI) 新体操 手具 ボール 国際体操連盟認定品 日本体操協会検定品 ミーティアボール 直径18.5cm M-207BRM-F MABU(マリンブルー)



商品コード：16058699547

型番：M-207BRM-F

サイズ：径18.5cm／重さ400g以上

カラー：MABU(マリンブルー)



素材:ゴム

直径:18.5cm

重さ:400g以上

原産国:日本