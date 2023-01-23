『XGIMI MOGO/Mogo pro/Halo/H2用 デスクトップスタンドPro XGIMI X-Desktop stand Pro プ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 28分に出品され03月30日 13時 28分に終了予定です。即決価格は7,917円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

XGIMI MOGO/Mogo pro/Halo/H2用 デスクトップスタンドPro XGIMI X-Desktop stand Pro プ



【サイズ】

高さ : 12.40 cm

横幅 : 24.30 cm

奥行 : 25.80 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。