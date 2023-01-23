『ABIBA ビジネスバッグ トートバッグ メンズ ビジネストートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ 大容量 多機能 自立 リクルート 就【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 26分に出品され03月26日 22時 26分に終了予定です。即決価格は7,909円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ABIBA ビジネスバッグ トートバッグ メンズ ビジネストートバッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ 大容量 多機能 自立 リクルート 就



【商品説明】

・【特徴1】トートバッグに珍しいスーツケースセット可能な仕様。一々持ち直す手間を省くことができます。

・【特徴2】表裏がないデザイン設計。さっと持った時、裏が外向けだったら持ち直す手間が不要。防水・撥水加工で出勤・出張・就活の際も重宝できます。

・【特徴3】両面あおりポケット仕様。通常バッグは裏目に収納層がないことに比べ、両面あおりポケットが設けているので収納性、利便性がアップ、大超量かつ軽量のため様々な場面で使えます。【特徴4】メイン生地はナイロン製モクブラック生地となり、エレガントな雰囲気を実現。毎日の通勤でもおしゃれに使用できます。

・・メイン素材：ナイロン 【サイズ】 縦 33cm × 横



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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