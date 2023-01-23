C3fit メンズ Compression Long Tights コンプレッション ロングタイツ GC03355 BK スポーツウェア ： ブラック シースリーフィット GOLDWIN【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

一般医療機器「弾性ストッキング」にあたる段階着圧設計のロングタイツ。 コンプレッションによる血行促進効果でむくみを軽減でき、より良好な身体コンディションに導きます。肌ざわりがソフトで馴染みのよい、ナイロンベースの素材を採用。縫い目には特殊なテープを貼り(スマートシーム加工)、肌面をフラットに仕上げています。ウエスト部分は、身生地にストレッチ芯を接着することで肌あたりやフィット感が向上。着用によるストレスが少なく、長時間の使用でも快適な着心地です。また、C3fit独自の立体設計により、運動時のずり落ちや、膝裏における生地の溜まりなども抑えています。 カラー(メーカー表記)： ブラック(BK：ブラック) 素材：(本体)ナイロン74％ ポリウレタン26％ (ウエスト部分)ポリエステル88％ ポリウレタン9％ ナイロン3％ サイズ： S：身長/160〜170cm ウエスト/70〜78cm M：身長/165〜175cm ウエスト/74〜82cm L：身長/170〜180cm ウエスト/78〜86cm XL(LL・O)：身長/175〜185cm ウエスト/82〜90cm 生産国：日本 2023 Fall＆Winter モデル アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO トレーニング トレーニングウェア 機能インナー