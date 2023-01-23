『C3fit メンズ Compression Long Tights コンプレッション ロングタイツ GC03355 BK スポーツウェア ： ブラック シースリーフィット GOLDWIN【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 08時 33分に出品され03月05日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,908円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
一般医療機器「弾性ストッキング」にあたる段階着圧設計のロングタイツ。 コンプレッションによる血行促進効果でむくみを軽減でき、より良好な身体コンディションに導きます。肌ざわりがソフトで馴染みのよい、ナイロンベースの素材を採用。縫い目には特殊なテープを貼り(スマートシーム加工)、肌面をフラットに仕上げています。ウエスト部分は、身生地にストレッチ芯を接着することで肌あたりやフィット感が向上。着用によるストレスが少なく、長時間の使用でも快適な着心地です。また、C3fit独自の立体設計により、運動時のずり落ちや、膝裏における生地の溜まりなども抑えています。 カラー(メーカー表記)： ブラック(BK：ブラック) 素材：(本体)ナイロン74％ ポリウレタン26％ (ウエスト部分)ポリエステル88％ ポリウレタン9％ ナイロン3％ サイズ： S：身長/160〜170cm ウエスト/70〜78cm M：身長/165〜175cm ウエスト/74〜82cm L：身長/170〜180cm ウエスト/78〜86cm XL(LL・O)：身長/175〜185cm ウエスト/82〜90cm 生産国：日本 2023 Fall＆Winter モデル アルペン alpen スポーツデポ SPORTSDEPO トレーニング トレーニングウェア 機能インナー
100A BASE LAYER SHORTS (ネイビー， L)
¥ 7903
[シマノ] アクティブ ウォーム アンダータイツ IN-011V ブラック M
¥ 7893
マクダビッド (McDavid) コンプレッション インナー パッド 付 (腰骨 尾骨 ふともも) M737 HEX サッド ショーツ 打撲
¥ 7888
【一般医療機器】 ゴールドウィン レディース コンプレッション ロングタイツ 女性 ゴルフ ランニング インナー ストッキング Goldwin C3fit GCW02361
¥ 7882
アンダーウェア C3フィット コンプレッション ロングタイツ メンズ XL ブラック(BK)
¥ 7865
アンダーウェア C3フィット コンプレッション ロングタイツ メンズ M ブラック(BK)
¥ 7863
アンダーウェア C3フィット コンプレッション ロングタイツ メンズ M ブラック(BK)
¥ 7863
ゴールドウィン／シースリーフィット メンズ インスピレーションロングタイツ 2022年継続モデル [M便 1/1][自社]
¥ 7854
シースリーフィット C3fit アンダーウェア メンズ インパクトブリーズロングタイツ 3F19130
¥ 7854
シースリーフィット C3fit アンダーウェア メンズ インパクトブリーズロングタイツ 3F19130
¥ 7854
[シーダブリューエックス/ワコール] スポーツタイツ エキスパートモデル (クールタイプ) ロング丈 吸汗速乾 ストレッチ HXY269 レディ
¥ 7844
Dr.EAST デリットテック DERIT TECH SHORT SPATS グレー ゴルフ スポーツパフォーマンス 腰痛 コンディショニング コンプレッションウェア S
¥ 7830
カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 29 4L
¥ 8233
カンタベリー トレーニングウェア ラグビーウェア メンズ 25 5L
¥ 8233
マクダビッド (McDavid) コンプレッション インナー ウェア パッド 付(肩 ヒジ) ゴールキーパー M7733 HEX GK シャツ ?
¥ 8215
パールイズミ コールド シェイド UV タイツ レディース W228-3DNP ブラック M
¥ 8177
Elite Sports Protective Kickboxing， MMA， Muay Thai Shin & Instep Guards Leg
¥ 8176
Great Call Athletics | レスリングヘッドギア イヤーガード | 大人用ブラック ソフトグラップリングヘッドギア | 調節可能なイ
¥ 8176
落札価格7908円
737 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！