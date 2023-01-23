『ＨＯＷＡＬＫ ビジネスシューズ 革靴 本革 メンズ 高級レザー 防水 ウォーキング 軽量 紳士靴 ドレスシューズ レースアップ 防滑 防臭【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 15時 34分に出品され04月25日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＨＯＷＡＬＫ ビジネスシューズ 革靴 本革 メンズ 高級レザー 防水 ウォーキング 軽量 紳士靴 ドレスシューズ レースアップ 防滑 防臭
【商品説明】
・ソール素材または裏地: ゴム， ウレタン
・ヒールのタイプ: フラット
・メイン素材: レザー
・留め具の種類: レースアップ
・表地: レザー
・防水
・靴幅: 3E
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 21.00 cm
奥行 : 33.60 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※サイズ・カラーのご希望がある場合は
ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。
他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。
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落札価格7906円
69 入札履歴
終了
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