『ＨＯＷＡＬＫ ビジネスシューズ 革靴 本革 メンズ 高級レザー 防水 ウォーキング 軽量 紳士靴 ドレスシューズ レースアップ 防滑 防臭【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 15時 34分に出品され04月25日 15時 34分に終了予定です。即決価格は7,906円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ＨＯＷＡＬＫ ビジネスシューズ 革靴 本革 メンズ 高級レザー 防水 ウォーキング 軽量 紳士靴 ドレスシューズ レースアップ 防滑 防臭



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ゴム， ウレタン

・ヒールのタイプ: フラット

・メイン素材: レザー

・留め具の種類: レースアップ

・表地: レザー

・防水

・靴幅: 3E



【サイズ】

高さ : 11.80 cm

横幅 : 21.00 cm

奥行 : 33.60 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

※サイズ・カラーのご希望がある場合は

ご注文時のご要望欄にてお申しつけ下さい。

他モールでも併売しているため、タイミングによって在庫切れの可能性がございます。その際は、別途ご連絡させていただきます。

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