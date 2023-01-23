『Ti Amo ニュースタンダード オカリナ T-NACGR アルトC グリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 44分に出品され03月21日 01時 44分に終了予定です。即決価格は7,903円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ti Amo ニュースタンダード オカリナ T-NACGR アルトC グリーン



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.91 cm

横幅 : 15.49 cm

奥行 : 18.54 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。