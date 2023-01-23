『コトブキ工芸 ICパワーサーモ ET-600X【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 00時 58分に出品され03月07日 00時 58分に終了予定です。即決価格は7,900円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コトブキ工芸 ICパワーサーモ ET-600X



【商品説明】

・ヒーター容量：75～600Wまで使用可能

・制御範囲：約15～35

・定格消費電力：2.6W

・定格電圧/周波数：AC100V 50/60H

・温度センサー精度：±1



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 410.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。