『リカちゃん ミキちゃんマキちゃん なかよしタウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 16時 56分に出品され03月05日 16時 56分に終了予定です。即決価格は7,897円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リカちゃん ミキちゃんマキちゃん なかよしタウン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 37.30 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 2.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7897円
579 入札履歴
終了
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