『ラーニングリソーシズ 理科 おもちゃ 太陽系 ソーラーシステム LER2434 正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 00時 13分に出品され03月12日 00時 13分に終了予定です。即決価格は7,896円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラーニングリソーシズ 理科 おもちゃ 太陽系 ソーラーシステム LER2434 正規品



【商品説明】

・対象年齢 : 5歳以上

・本体サイズ : 直径 約 12.7 cm ~ 58.4 cm



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 29.59 cm

奥行 : 35.41 cm

重量 : 1.19 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。