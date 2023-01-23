『楽器 PLAY WOOD プレイウッド バーチャイム スタンド BC-S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 05時 21分に出品され03月24日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド バーチャイム スタンド BC-S



【商品説明】

・重量:1.2kg

・高さ調節可能69~130cm



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 57.80 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。