『楽器 PLAY WOOD プレイウッド バーチャイム スタンド BC-S【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 05時 21分に出品され03月24日 05時 21分に終了予定です。即決価格は7,876円に設定されています。現在239件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLAY WOOD プレイウッド バーチャイム スタンド BC-S
【商品説明】
・重量:1.2kg
・高さ調節可能69~130cm
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 8.20 cm
奥行 : 57.80 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7876円
239 入札履歴
終了
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